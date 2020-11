Stiri pe aceeasi tema

- INS: Importurile de titei ale Romania au scazut cu 26,2% in primele sapte luni Romania a importat, in primele sapte luni din 2020, o cantitate de titei de 3,68 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1,308 milioane tep (26,2%) mai mica fata de cea importata in perioada similara din 2019, conform Institutului…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de Statistica…

- Resursele de energie primara au scazut, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, cu 13%, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise vineri AGERPRES. Principalele resurse de energie primara…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni a scazut cu 6,5%, la 30.321 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2019, iar exportul de energie electrica a fost de 2.894,8 milioane kWh, in crestere cu 520,7 milioane kWh (21,9%), a anuntat vineri Institutul National de…

- "In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 13%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020 au totalizat 17,7 milioane tone echivalent…

- Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze naturale, potrivit unui raport al Directiei Generale pentru Energie din cadrul Comisiei Europene.Astfel, productia totala a UE in primele…

- In primele șase luni, resursele de energie primara au scazut cu 11,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent, anunța INS, potrivit Mediafax.Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.VI.2020, au totalizat 15179,8 mii tone…

- "In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 11,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,2%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, au totalizat 15,17 milioane tone echivalent…