INS: Fructele şi fasolea conduc în topul scumpirii alimentelor Preturile in luna iulie 2020, comparativ cu luna iulie 2019, au crescut cu 2,8%, arata datele transmise ieri de Institutul Național de Statistica si preluate de Hotnews. Alimentele s-au scumpit in medie cu 5,57%, serviciile cu 3%, iar marfurile nealimentare cu 0,88%. In cazul alimentelor, fructele conduc detașat la scumpiri, datele INS confirmand o creștere a prețurilor de peste 24% fața de decembrie 2019. In topul scumpirilor la alimente urmeaza fasolea (peste 12%), citricele (11,3%) și faina (6,91%). Rata anuala a inflatiei IPC pentru sfarsitul anului curent si al celui viitor este prognozata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

