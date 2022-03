INS: Femeile reprezintă 51,1% din totalul populaţiei rezidente a României, adică 9,814 milioane persoane ”Din cele 19.201.700 persoane care la 1 ianuarie 2021 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9.814.000 sunt femei, reprezentand 51,1% din totalul populatiei rezidente. In mediul urban, ponderea femeilor este mai pronuntata decat in cel rural; peste 5.406.300 de femei locuiesc la oras, reprezentand 52,5% din totalul populatiei, in mediul rural ponderea populatiei feminine fiind de 49,6%”, arata datele INS. Populatia feminina este mai “imbatranita” decat cea masculina cu 3,3 ani: varsta medie nationala: 42,3 ani; varsta medie feminina: 43,9 ani; varsta medie masculina: 40,6 ani. Populatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.974 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.775 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.010 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 26.466 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 880 mai puțin decat in ziua anterioara. 3.176 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- Institutul Național de Statistica a publicat un studiu referitor la cele mai batrane și cele mai tinere județe din Romania. Bistrița-Nasaud ocupa un loc fruntaș in ierarhia județelor tinere. Bistrița-Nasaud se afla pe cel de-al patrulea loc in randul județelor tinere din Romania. Este urmat de Suceava,…

- Meteorologii anunta ca, pana marti seara, vantul va continua sa aiba intensificari in 30 de judete din estul, centrul, sudul si sud-estul tarii, precum si in zonele de munte, fiind emis Cod galben. In Carpatii Meridionali si de Curbura, mai ales la altitudini mari, va fi viscol, pana miercuri dimineata.…

- Trei județe ale Olteniei se afla primele pe lista celor mai imbatranite din Romania. Este vorba despre Olt, Valcea și Mehedinți, scrie Hotnews . Cel mai ”tanar” județ din Romania este Iași. Aici varsta medie a locuitorilor este puțin peste 39 de ani. Cel mai ”batran” este Teleorman, unde locuitorul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 99 mai mult decat in ziua anterioara. 1.047 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.861 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.757 mai mult decat in ziua anterioara. 991 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.893 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 993 mai multe decat in ziua anterioara. 276 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…