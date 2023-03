Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Romaniei in luna ianuarie au crescut cu 6%, fata de ianuarie 2022, la 7,16 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 6,8%, la 9,498 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2023 a…

- Valoarea schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana, inregistrata in anul 2022, a constituit 6,2 miliarde de dolari SUA, fiind in creștere cu 36,24%, comparativ cu anul 2021. Datele au fost prezentate de catre vicepremierul, ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii,…

- Exporturile Romaniei au crescut anul trecut cu 23,1-, la 91,951 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 28,1-, comparativ cu anul 2021, la 126,046 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale in anul 2022 a fost de 34,094 miliarde euro, arata datele publicate joi de Institutului National de Statistica…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2022 a fost de 34,094 miliarde de euro, mai mare cu 10,42 miliarde de euro euro (+44,0%) decat cel inregistrat in anul 2021, pe fondul creșterii mai accelerate a importurilor in raport cu exporturile, anunta Institutul Național de Statistica (INS). In…

- In ciuda majorarii de tarife pentru produsele Beijingului stabilite de Donald Trump, America a fost sufocata de produsele din China și anul trecut, ajungand sa aiba pierderi colosale in schimburile comerciale bilaterale. Astfel, deficitul comercial al SUA cu China din 2022 a ajuns la uriașa cifra…

- ”In perioada 1.I-30.XI 2022, exporturile FOB au insumat 85,261 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 116,262 miliarde euro. In perioada 1.I-30.XI 2022, exporturile au crescut cu 25,1%, iar importurile au crescut cu 29,9%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele zece luni ale acestui a crescut cu peste 9 miliarde de euro comparativ cu perioada similara a anului trecut si a ajuns la 28,405 miliarde euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate ieri si preluate de Agerpres. In perioada…