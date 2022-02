INS: Energia s-a ieftinit cu 2,1%, în ultimul an. Mălaiul, în topul scumpirilor Ultimul an a adus scumpiri importante la gaze și combustibili, dar și la alimente precum uleiul comestibil, cartofi și chiar malai și, nu in ultimul rand, la serviciile poștale. Pe de alta parte, preturile la energia electrica au scazut in perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022 cu 2,16%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica. Cel mai mult au crescut prețurile la gaze naturale, care s-au majorat in ultimele 12 luni cu 60,99%, in timp ce la uleiul comestibil avansul a fost de 25,76%, la cartofi – 25,67%, iar la combustibili de 24,45%. La capitolul marfuri alimentare, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

