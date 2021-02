Stiri pe aceeasi tema

- Sporul natural negativ a crescut de aproape trei ori in luna noiembrie 2020 fata de cel din luna noiembrie 2019, cu un minus de 21.015 persoane, fata de un minus de 7.374 persoane in luna noiembrie 2019, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat ieri si preluat…

- Sporul natural negativ a crescut de aproape trei ori in luna noiembrie 2020 fata de cel din luna noiembrie 2019, cu un minus de 21.015 persoane, fata de un minus de 7.374 persoane in luna noiembrie 2019, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat joi. Numarul deceselor…

- Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2020 a fost de 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei), cu 7.278 decese (3.923 barbati si 3.355 femei) mai multe decat in luna octombrie 2020 si cu 14.287 mai mare fata de luna noiembrie 2019. Peste doua treimi din totalul numarului de decese s-a inregistrat…

- ”In luna noiembrie 2020 s-a inregistrat nasterea a 13.754 copii, cu 2.792 mai putini copii decat in luna octombrie 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2020 a fost de 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei), cu 7.278 decese (3.923 barbati si 3.355 femei) mai multe decat in luna octombrie…

- Numarul deceselor din primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane fața de perioada similara din anul anterior, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Incepand din luna iunie 2020, in fiecare luna numarul deceselor a fost mai ridicat decat in…

- Numarul deceselor din primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane fața de perioada similara din anul anterior, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Începând din luna iunie 2020, în fiecare luna numarul deceselor a fost mai…

- Numarul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2020, a fost de 107 copii, în crestere cu…

- ”In luna octombrie 2020 s-a inregistrat nasterea a 16.546 copii, cu 1.490 mai putini copii decat in luna septembrie 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decat in luna septembrie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an,…