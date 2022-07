Stiri pe aceeasi tema

- Economiile au reprezentat anul trecut, in medie, pe o gospodarie 807 lei lunar, ceea ce a insemnat 14,2% din veniturile totale, in scadere fata de anul precedent cu doua puncte procentuale, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.

- Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica, veniturile totale, in termeni nominali, au fost anul trecut, in medie, de 5.683 lei lunar pe gospodarie si de 2.243,4 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de 202

- Consumul, principala destinatie a cheltuielilor gospodariilor, a detinut anul trecut, in medie, pe ansamblul gospodariilor, 61,1% din cheltuielile totale, acestea fiind de 2.979,3 lei lunar pe o gospodarie, conform datelor centralizate de Institutul National de statistica. Cheltuielile banesti pentru…

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie, transmite Agerpres. Din acestea, impozitul…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul I 2022, de 5.024.000 persoane, in scadere cu 34.000 persoane fata de trimestrul precedent, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 1.846 lei, in creṣtere cu 9,9% faṭa de trimestrul precedent,…

- Veniturile totale medii lunare au fost in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 lei pe gospodarie si de 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Veniturile totale medii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Antena 3 ca salariile angajaților din mediul privat pot fi majorate cu 200 de lei lunar net, pentru ca statul nu va opri nicio taxa. Masura propusa de social-democrat vine in contextul in care inflația din Romania se apropie de 14%, iar puterea de cumparare…

- Potrivit INS, Bistrița-Nasaud se numara printre județele cu cele mai mici pensii din țara. Pensionarii din județul nostru au o pensie medie de 1.337 de lei, in condițiile in care, in Hunedoara, de exemplu, pensia medie trece de 2.000 de lei. De asemenea, Bistrița-Nasaud se numara și printre cele mai…