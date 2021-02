Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, economia romaneasca s-a contractat cu 3,9% iar in ultimul trimestru din 2020, PIB-ul a scazut cu 1,5% fata de acelasi trimestru din 2019, potrivit datelor semnal publicate, marti 16 februarie, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in trimestrul IV 2020, comparativ cu trimestrul…

- In 2020 s-au nascut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini fața de anul 2019, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica. Potrivit aceleiași surse, din anul 1967 nu a mai fost inregistrat un numar atat de mic de nașteri. Cifrele arata ca scaderea natalitații…

- Institutul Național de Statistica de la Beijing a publicat luni estimarile preliminare cu privire la evoluția PIB-ului Chinei 2020, anunțand un avans de 2,3%. Acesta este cel mai mic ritm de creștere din ultimele patru decenii, insa China este singura mare economie a lumii care a fost pe plus intr-un…

- INS revizuiește in creștere, la 5,8%, avansul PIB-ului in trimestrul trei al anului trecut. La noua luni, economia Romaniei s-a contractat cu 4,5% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in crestere usoara, la 5,8%, datele referitoare la avansul Produsului intern brut (PIB) in trimestrul…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de Internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Proportia persoanelor cu varste intre…

- Rata somajului in trimestrul III din acest an a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In perioada mentionata, rata somajului la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor de 5%. Pe…

- Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 254,951 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 5,6% fata de trimestrul II 2020 si in scadere, cu 6% fata de trimestrul III 2019, arata datele provizorii publicate de Institutul National…