Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica. Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat, in trimestrul II 2020,…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au crescut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au scazut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru. Este cea mai mare scadere trimestriala de cand exista date statistice de masurare a PIB, mai exact 1994. Pe prima jumatate…

- "In semestrul I 2020, Produsul Intern Brut a scazut, comparativ cu semestrul I 2019, cu 4,7%, pe seria bruta si cu 3,9% pe seria ajustata sezonier. Seria ajustata sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul II 2020, fiind revizuita…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a inregistrat, in trimestrul II 2020, o scadere cu 10,5% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier și o scadere de 12,3% fața de primul trimestru al anului curent.

- ”Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,4% pe seria bruta si cu 2,7% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul I 2020, fata de varianta…

- PIB in trimestrul I a crescut fața de trimestrul IV 2019 cu 0,3%, iar fața de același trimestru din anul 2019, indiactorul a inregistrat o cresterecu 2,4% pe seria bruta si cu 2,7% pe seria ajustata sezonier, anunța INS.Citește și: Gabriela Firea s-a dezlantuit: 'Cea mai josnica ticalosie…