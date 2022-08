Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 5,8%, in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, iar in trimestrul II a consemnat o apreciere cu 2,1% raportat la trimestrul anterior, conform estimarii semnal publicate miercuri de…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,8%, in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe pe seria ajustata sezonier, iar in trimestrul II a consemnat o apreciere cu 2,1% raportat la trimestrul anterior, conform estimarii semnal publicata miercuri…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu peste 2% in perioada aprilie-iunie, fața de primele trei luni din 2022, anunța Institutul Național de Statistica, miercuri. Este vorba despre o estimare a evoluției economiei.

- Cifra de afaceri neta a companiei a urcat cu aproape 39%, la 131,66 milioane lei, de la 94,84 milioane lei in prima parte a anului trecut. Compania a transportat in primele sase luni o cantitate de 4,36 milioane tone de titei, benzina, motorina, pacura si produse chimice, cu 47% mai mult decat in perioada…

- ”Comparativ cu trimestrul IV 2021, Produsul Intern Brut in trimestrul I 2022 a fost, in termenireali, mai mare cu 5,1%. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,4% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata sezonier a Produsului…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,1% in primul trimestru al anului, fata de trimestrul IV 2021. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 6,4% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier, arata datele provizorii (2) publicate vineri de Institutul…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere cu 6,5% in primul trimestru al anului, raportat la perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, in timp ce fata de trimestrul precedent a urcat in termeni reali cu 5,2%, potrivit datelor provizorii (1) publicate…

- ”Comparativ cu trimestrul lV 2021, Produsul Intern Brut in trimestrul l 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,2%. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,5% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier”, conform datelor INS. La cresterea…