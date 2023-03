Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut, in 2022 fata de 2021, ca serie bruta, cu 12,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 10,8%, potrivit datelor Institutului National de Statistica remise ieri AGERPRES. Astfel, volumul lucrarilor de constructii,…

- ”Perioada 1.I-31.XII.2022 comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2021. Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 12,9%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+25,7%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+20,2%) si la…

- Produsul Intern Brut al Romaniei s-a majorat cu 4,8% in anul 2022, comparativ cu anul 2021, arata estimarile ”semnal” publicate marti de Insitutul National de Statistica (INS). „Serie bruta. Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut, in trimestrul IV 2022, a inregistrat…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crsecut in termeni reali, cu 1,2- in trimestrul III, fata de trimestrul II, la 355,809 miliarde lei preturi curente, iar fata de acelasi trimestru din anul 2021 PIB a inregistrat o crestere cu 3,8- pe seria bruta si de 4,6- pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- ”Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 3,8% pe seria bruta si de 4,6% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021, cu 4,9% pe seria bruta si cu 4,3% pe seria ajustata…

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2021, date semidefinitive, a fost de 1.187,402 miliarde lei preturi curente, in crestere in termeni reali, cu 5,8% fata de 2020, conform Institutului National de Statistica (INS), citat de Agerpres. Comparativ cu varianta provizorie, in varianta semidefinitiva,…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Moldovei, estimat pentru trimestrul III 2022, a insumat 77,2 miliarde de lei, prețuri curente de piața. Comparativ cu trimestrul III 2021, PIB s-a micșorat, in termeni reali, cu 10,3% pe seria bruta și cu 11,8% pe seria ajustata sezonier. Despre aceasta informeaza Biroul…

