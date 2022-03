Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut cu 5,6% anul trecut, iar in ultimul trimestru din 2021 PIB-ul a urcat cu 2,2% fata de perioada similara din 2020, insa a scazut cu 0,5% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor semnal publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Pe serie ajustata sezonier,…

- ”Vineri, 14 ianuarie 2022, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Adrian Chesnoiu, a avut o intalnire de lucru, la sediul institutiei, cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In cadrul discutiilor au fost analizate solutii pentru diminuarea impactului preturilor la energie electrica si gaze naturale…

- ”P rodusul Intern Brut estimat pentru anul 2020 – date semi definitive – a fost de 1.058.9 26,1 milioane lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 3,7 % fata de anul 201 9 . Comparativ cu varianta provizorie , in varianta semi definitiva , Produsul In tern Brut nominal estim at pentru…