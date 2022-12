Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei, din 2021, in creștere cu 5,8%, fața de anul 2020. Datele INS Produsul Intern Brut al Romaniei, din 2021, in creștere cu 5,8%, fața de anul 2020. Datele INS Pentru anul 2021, Produsul Intern Brut estimat, date semidefinitive, a fost de 1.187,402 miliarde de lei prețuri…

- Castigul salarial mediu net a fost de 4008 lei in luna octombrie a acestui an, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei - 9427 lei, potrivit datelor Institutului National de…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a intregistrat in trimestrul al treilea o creștere de 4,% fața de trimestrul al treilea de anul trecut pe serie bruta și de 4,7% pe serie ajustata sezonier, conform datelor semnal ale Institutului Național de Statistica (INS). Fața de trimestrul al doilea din acest…

- In trimestrul al treilea al anului 2022, comparativ cu trimestrul a doilea, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,3%, anunța Institutul Național de Statistica . In perioada 1 ianuarie-30 octombrie 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada similara a anului trecut 2021, cu 5,0% pe seria…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul III 2022 a inregistrat o crestere fata de trimestrul III din anul 2021 cu 4% pe seria bruta si cu 4,7% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021, cu 5% pe seria bruta si cu 4,3% pe…

- Conform datelor Institutului Național de Statistica, in 2021, 7.448 de fete și adolescente sub 18 au devenit mame, iar aproape 700 dintre ele aveau chiar mai puțin de 15 ani. Comparativ cu 2020, cifrele sunt totuși cu 11% mai scazute. Astfel, in 2020, au

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…

