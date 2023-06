Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a anuntat joi ca Produsul Intern Brut a crescut cu 0,1- in primul trimestru, fata de trimestrul IV din 2022, la 389,15 miliarde lei, pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (1), asemeni estimarilor semnal anuntate luna trecuta. "Seria ajustata…

- In primul trimestru al anului 2023 cinci proiecte de concordat preventiv pentru companii de impact, cu active de peste 1 milion euro, au fost admise de catre instante. ”1.644 de companii au intrat in insolventa in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate…

- Activitatile non-petroliere au crescut cu 5,8% in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a declarat Autoritatea Generala de Statistica, citand estimari semnal, in timp ce activitatile petroliere au crescut cu 1,3%. Activitatile de servicii guvernamentale au avansat cu 4,9%, se…

- Institutul National de Statistica a revizuit in scadere la 4,7- avansul economiei romanesti in 2022, de la 4,8- anterior, potrivit datelor provizorii 2 publicate vineri. Produsul intern brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1-, comparativ cu trimestrul III 2022, iar fata de…

- Produsul intern brut in trimestrul IV 2022 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1%, comparativ cu trimestrul III 2022, iar fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,5% pe seria bruta si de 4,8% pe seria ajustata sezonier.Produsul Intern Brut - date…

- Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistica, PIB-ul estimat pentru anul 2022, conform datelor preliminare, a constituit 272,6 miliarde de lei, in descreștere, in termeni reali, cu 5,9% fața de anul 2021. Produsul Intern Brut (PIB) in trimestrul IV al anului trecut a insumat 74,8 miliarde…