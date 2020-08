INS: Deficitul comercial a crescut cu peste 900 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sase luni ale anului, la 8,665 miliarde de euro, in crestere cu 935,7 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sase luni ale anului, la 8,665 miliarde de euro, in crestere cu 935,7 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.

Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.

- Primele date despre efectele coronavirusului în economie încep sa apara. Datele privind balanța comerciala arata o scadere a exporturilor în martie, de aproape 700 milioane euro, la 5,43 miliarde euro, informeaza Institutul Național de Statistica (INS). De precizat ca autoritațile…