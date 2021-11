Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei a ajuns la 16,740 miliarde de euro in primele noua luni ale anului, in crestere cu 3,682 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti.

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei s-a ridicat la valoarea de 14,602 miliarde de euro, in primele opt luni ale anului, in crestere cu 3,087 miliarde de euro fata de acelasi interval din anul precedent, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform…

- Deficitul balantei comerciale al Romaniei, in crestere. A ajuns la 14,6 miliarde de euro! Deficitul balantei comerciale al Romaniei s-a ridicat la valoarea de 14,602 miliarde de euro, in primele opt luni ale anului, in crestere cu 3,087 miliarde de euro fata de acelasi interval din anul precedent, releva…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele șapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie – iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, conform datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele sapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie - iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, informeaza luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

- Exporturile au crescut in primele sapte luni cu 24,5%, la 42,511 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 25,4%, la 55,375 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2020, deficitul balantei comerciale fiind de 12,864 miliarde euro, mai mare cu 2,858 miliarde euro, arata datele publicate…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel, in perioada…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel,…