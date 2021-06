INS: Date privind dinamica afacerilor în România Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete aproape s-a dublat in aprilie fața de aceeași luna din 2020, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Statistica. In total, in primele patru luni, raportat la perioada similara de anul trecut, creșterea afacerilor pe acest segment a fost de peste 33%. Creșteri s-au inregistrat și in activitațile de prestari servicii și este de remarcat domeniul jocurilor de noroc, unde afacerile au urcat de aproape 20 de ori in aprilie fața de anul trecut, aceeași luna. Au mers bine și serviciile de coafura și infrumusețare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce afaceri merg bine in Romania. Un domeniu a crescut de peste 20 de ori, in plina pandemie!. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete aproape s-a dublat in aprilie fața de aceeași luna din 2020, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Statistica. In…

- Date INS privind dinamica afacerilor Foto Agerpres Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete aproape s-a dublat în aprilie fața de aceeași luna din 2020, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Statistica. În total, în…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 33,5%, in primele patru luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei urcat, ca serie bruta, cu 4,8%, potrivit datelor…

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au insumat 5.216 lei, in 2020, din care 83,8% au fost reprezentate de cheltuieli, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.840 de lei/luna/gospodarie…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 8,5%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, in timp ce volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut, ca serie bruta, cu 29,7%, potrivit datelor…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in februarie 2021 cu 9,3%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce serviciile prestate populatiei au scazut cu 24,3%, serie bruta, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele doua ale anului in curs, fata de perioada 1 ianuarie - 29 februarie 2020, ca serie bruta cu 1,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- PSD va depune, astazi, la Parlament motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. Marti seara, liderul social-democrat Marcel Ciolacu a afirmat, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR1, ca 80.000 de fermieri din Romania sufera din cauza neacordarii de despagubiri pentru…