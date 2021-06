Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe seria ajustata sezonier, Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2021, a fost de 284.971,4 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,8% fata de trimestrul IV 2020 si la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul I 2020”, arata datele…

- Numarul copiilor nascuți in Romania in 2020 fost cel mai mic inregistrat din 1930 pana in prezent, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Numarul copiilor cu varste cuprinse intre 0 și 18 ani era la 1 ianuarie 2021 de 3.895.000, cu 37.900 mai mic decat cel inregistrat la inceputul lui 2020,…

- Accidentele rutiere au scazut la nivelul intregii țari, anul trecut. Astfel, in cursul anului 2020, la nivel national s-au inregistrat 22.836 de accidente de circulatie rutiera cu victime, in urma carora s-a inregistrat un numar de 29.571 de persoane accidentate, potrivit Institutului National de Statistica…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din…

- Economia Bulgariei s-a contractat cu doar 4,2% în 2020 comparativ cu prognoza de 4,9% a Comisiei Europene, arata datele preliminare ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, relateaza Euractiv.Produsul Intern Brut al Ungariei a scazut la 60,6 miliarde de euro în 2020 în…