Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 8,2% in cursul anului trecut, comparativ cu datele din 2018, in timp ce afacerile din activitatile de servicii de piata prestate populatiei s-au…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a avansat in decembrie 2019, fata de aceeasi luna a anului anterior, ca serie bruta, cu 9,3%, ritm crescut fata de cel din luna precedenta, arata datele transmise miercuri de Institutul National…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a avansat in noiembrie 2019, fata de aceeasi luna a anului anterior, ca serie bruta, cu 6,5%, ritm scazut fata de cel din luna precedenta, arata datele transmise marti de Institutul National…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 2,6% in zona euro si cu 3,1% in UE, in trimestrul al treilea 2019 comparativ cu perioada similara a lui 2018, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata si Romania, 13,2%, potrivit datelor publicate luni…

- Afacerile din comert au crescut cu 5,5% pe serie bruta si cu 6,2% pe serie ajustata, in primele 10 luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni, avansul pe serie bruta, in termeni nominali, al cifrei…

- Turistii nerezidenti care au vizitat in Romania in primele 10 luni ale acestui an au cheltuit, in medie, 2605 lei de persoana, iar afacerile au reprezentat principalul motiv al sosirii acestora, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In perioada ianuarie -…

- Aproximativ 190.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate in 2017 ca intreprinderi cu crestere ridicata, unde lucrau in total 16,4 milioane de angajati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ele reprezinta peste o zecime (11,3%) din totalul…

- Cifra de afaceri din comert a crescut cu 7,1% in primele noua luni ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul avansului consemnat de vanzarile de produse nealimentare si alimentare, si carburanti, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. "Volumul…