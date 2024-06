INS: Crește activitatea în construcții și în comerțul cu amănuntul INS a anunțat Constructiile si comertul cu amanuntul vor inregistra o crestere a activitatii in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile din aceleasi domenii vor avea un trend ascendent, arata rezultatele anchetei de conjunctura publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres . Potrivit sursei citate, in industria prelucratoare, managerii previzioneaza, pentru urmatoarele trei luni, o relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural +5%). In ceea ce priveste numarul de salariati, se estimeaza o relativa stabilitate, soldul conjunctural fiind de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

