Stiri pe aceeasi tema

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in primul trimestru din acest an o rata de scadere de 2,58%, fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 5,56% comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost, in trimestrul I al acestui an, 38.400, in crestere cu 2.800 fata de trimestrul anterior, iar rata locurilor de munca vacante a fost 0,79%, in crestere cu 0,06 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica…

- Institutul National de Statistica (INS) a publicat joi datele cu privire la dinamica pietei fortei de munca in luna martie si primul trimestru al anului curent. Statisticile indica imbunatatirea climatului din piata fortei de munca in luna martie, pe fondul campaniei de vaccinare si mix-ului relaxat…

- O cercetare sociologica arata ca doar 16% dintre cetațeni au o evaluare pozitiva despre economia naționala in acest moment, deși cele mai recente cifre publicate de Institutul Național de Statistica indicau o revenire a economiei in trimestrul al patrulea din 2020. Chiar daca nu sunt foarte optimiști…

- Aproape 66% din populatia activa a Romaniei era ocupata in al patrulea trimestru din 2020, conform datelor transmise de Institutul National de Statistica (INS). Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina scena in București, AUR este in creștere. Coaliția n-ar obține majoritatea Rata de ocupare…

- Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost 37.714 in 2020, in scadere cu 30% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate 53.821 de locuri vacante, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica(INS). “In anul 2020, numarul mediu anual al locurilor de munca…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in scadere la 4,8% datele privind cresterea Produsului intern brut (PIB) in ultimul trimestru al anului trecut, fara a afecta, insa, estimarea pentru intregul an, potrivit careia economia Romaniei s-a contractat cu 3,9% in termeni reali, potrivit…