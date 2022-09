Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in luna anterioara, prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie general descendenta și in luna iulie. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata, la nivel național, de vanzatorii de apartamente (noi și vechi) a scazut cu -1,3% luna trecuta, ajungand la un…

- ”In trimestrul II 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2022 a fost 0,91%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru…

- Rata somajului in judet, in cursul anului 2022, se caracterizeaza prin tendinta de stagnare si regres fata de evolutia anului trecut, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava, Capverde Anca. Potrivit acesteia, incepand cu al doilea semestru…

- ”Comparativ cu trimestrul IV 2021, Produsul Intern Brut in trimestrul I 2022 a fost, in termenireali, mai mare cu 5,1%. Fata de acelasi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 6,4% atat pe seria bruta cat si pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata sezonier a Produsului…

- In trimestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24416,8 milioane lei, in creștere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021, potrivit INS. In trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul I 2021, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 1,2%, creștere…

- Castigul salarial mediu brut a fost de 6.443 lei, in aprilie, cu 42 de lei (+0,7%) mai mare decat in luna martie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.967 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 30 de lei (+0,8%), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

