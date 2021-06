Stiri pe aceeasi tema

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in primul trimestru din acest an o rata de scadere de 2,58%, fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 5,56% comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos de bunuri, costul energiei si al locuintelor, a urcat cu 4,2% fata de intervalul similar al anului trecut. Un sondaj realizat de Dow Jones anticipa o crestere de 3,6%. Cresterea de la luna la luna a fost de 0,8%, peste asteptarile de 0,2%. Excluzand…

- Industria de morarit si panificatie se confrunta cu un deficit al fortei de munca de peste 10%, in conditiile in care in acest domeniu lucreaza in jur de 60.000 de oameni, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, informeaza…

- Produsul Intern Brut (PIB) a scazut cu 2,2% fata de anul anterior, dupa o scadere de 1,5% in trimestrul anterior. Economia a inceput sa scada din primul trimestru al anului 2020, deoarece pandemia de coronavirus a inceput sa aiba un impact asupra activitatii economice. Pe baza sezoniera si ajustata…

- “In luna februarie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5497 lei, cu 52 lei (-0,9%) mai mic decat in luna ianuarie 2021. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.365 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 30 lei (-0,9%). Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul…

- In anul 2020, forța de munca a Republicii Moldova, care include populația ocupata plus șomerii, a constituit 867,3 mii de persoane, fiind in descreștere cu 5,7% fața de anul 2019 (919,3 mii), arata rezultatele Anchetei forței de munca (AFM). Ponderea barbaților in cadrul forței de munca a fost mai inalta…

- Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Caștigul salarial e mai mic cu 225 de lei fața de luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul IT, iar cele…