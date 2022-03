”In trimestrul IV 2021 comparativ cu trimestrul III 2021, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 2,49%. In trimestrul IV 2021 comparativ cu trimestrul IV 2020, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 6,73%”, arata datele INS. In trimestrul IV 2021 fata de trimestrul III 2021, costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in majoritatea activitatilor economice. Cele mai semnificative cresteri…