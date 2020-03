Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul IV 2019 o rata de scadere de 0,27% fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 12,03% comparativ cu acelasi trimestru din 2018, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in trimestrul IV din 2019 costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu trimestrul precedent. Cele mai semnificative cresteri ale costului orar al fortei de munca (in forma…