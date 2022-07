Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri fiscale pe care le vor resimți mulți romani, precum supraimpozitarea muncii part-time, intra in vigoare de la 1 august, daca ne uitam la Ordonanța 16/2022, publicata vineri seara in Monitorul oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o scurta prezentare a acestora.

- Delta Dunarii este destinatia ideala pentru turistii care isi doresc o vacanta in natura, pentru cei care stiu sa aprecieze linstea, gastronomia locala, traditiile multiseculare si dovedesc respect fata de o Rezervatie a Biosferei.

- Netflix a anunțat o noua runda de reduceri de locuri de munca, in contextul in care se confrunta cu incetinirea creșterii și creșterea concurenței, relateaza BBC preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O zona din centrul Iasului ar putea fi reconfigurata urbanistic din temelii prin construirea unui ansamblu de cladiri de birouri (zece tronsoane) cu un regim de inaltime de pana la 15 etaje, potrivit unor surse din piata imobiliara. In prezent, cel mai mare proprietar de teren este statul pe suprafata…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR).

- Ca urmare a scaderii considerabile a solicitarilor privind realizarea de probe COVID -19, in contextul relaxarii situației la nivel mondial in ceea ce privește pandemia de coronavirus, s-a decis reluarea, in cadrul Laboratorului de Diagnostic de Investigare in Sanatate Publica din cadrul DSP Alba, activitații…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 282 de cazuri noi de coronavirus, cu 238 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit Ministerului Sanatații. Șase persoane au murit din cauza bolii. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 282 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 238 mai…