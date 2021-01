Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de electricitate al tarii a fost mai mic cu 4% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, vineri, AGERPRES. Astfel, indicatorul a ajuns la valoarea de 48,4 TWh. Iluminatul…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 10,2%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) si productia…

- ”Consumul final de energie electrica in aceasta perioada (ianuarie-octombrie 2020, n.r.) a fost de 43.687 milioane kWh, cu 5,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 10,8%, iar consumul populatiei a crescut cu 3,8%. Exportul de energie electrica…

- Consumul final de electricitate al tarii a fost anul trecut de 45.573 GWh, cu doar 7 GWh mai mare decat in anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Consumul in industrie a fost de 21.949 GWh, in scadere cu 1,2%. In transporturi, valoarea indicatorului a fost cu 0,4% mai…

- Consumul final de energie electrica al Romaniei a ajuns, in primele noua luni, la 39,3 TWh, in scadere cu 5,1% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 8,1%, iar consumul populatiei a crescut…

- ”Resursele de energie totale disponibile in anul 2019 au inregistrat o crestere de2,0% fata de cele din anul precedent, cumuland 44,1 milioane tone echivalent petrol (tep), scaderea productiei de energie primara (-1,8%) fiind compensata de cresterea importurilor de resurse energetice (+12,3%). Dintre…