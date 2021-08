Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a informat joi, 12 august, ca in primele șase luni ale acestui an consumul final de energie electrica a crescut Creșterea ar fi de 7% in comparație cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei. "Consumul…

- Consumul final de energie electrica in primele șase luni ale anului 2021 a crescut cu 7% fața de perioada corespunzatoare a anului 2020. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 4,3%, iar consumul populatiei a crescut cu 8,3%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, informeaza Mediafax.…

- Consumul final de energie electrica a crescut cu 7% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari cu 8,3% a consumului populatiei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. ‘Consumul final de energie electrica…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS)si preluate de…

- ”Pe fondul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, valorile consumului national de energie, in sezonul verii, au atins cote maxime istorice, depasindu-le pe cele inregistrate la sfarsitul lunii iunie. In zilele de miercuri, 14 iulie 2021, si joi, 15 iulie 2021, s-au inregistrat noi…

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 mai 2020, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 16,9%,crestere sustinuta de industria prelucratoare (+19,2%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+12,1%).…

- Consumul brut de energie in industria metalurgica a fost anul trecut de 55.643,5 TJ, in scadere cu 3,9% fata de anul precedent, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Dupa domeniul de utilizare s-au inregistrat urmatoarele consumuri: pentru sectia de pregatire a…

- Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie…