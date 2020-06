Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a scazut in aprilie fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 25,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 16,9%, a anuntat…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a scazut, in luna aprilie 2020, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 25,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 16,9%,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a scazut, in luna aprilie 2020, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 25,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 16,9%,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut in aprilie fata de luna precedenta atat ca serie bruta, cu 19,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 22,3%, in timp ce fata de…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in martie atat ca serie bruta cu 3,9% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 4,1%, fata de luna similara a anului trecut, a anuntat miercuri…

- Analiza INS: Consumul a crescut cu peste 9 la suta in primele trei luni din 2020. Vanzarile din comertul cu amanuntul, considerate un bun indicator in privinta dinamicii consumului privat, au crescut cu 9,4 la suta in primele trei luni din 2020, fata de primul trimestru din anul precedent. De asemenea,…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele doua luni ale anului fata de perioada 1 ianuarie-28 februarie 2019 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si…