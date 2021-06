Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii aprilie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj erau inregistrați 5029 șomeri (din care 2277 femei), rata șomajului fiind de 4.91%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 5,16%, in aceasta luna acest indicator a scazut cu 0,25pp.…

- "Din pacate, aceste constatari reflecta esecul de a face o comunicare convingatoare si clara cu privire la eficacitatea si siguranta vaccinurilor", a spus Daphne Ahrendt, director pentru cercetare al Eurofound, potrivit HotNews.ro . Astfel, potrivit studiului, bulgarii sunt cei mai rezervati fata de…

- La sfarsitul lunii februarie 2021, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 5700 someri (din care 2765 femei), rata somajului fiind de 2,96 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,00 %, in aceasta luna acest indicator a scazut…

- ”In intervalul ianuarie – martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 264 milioane de euro, in crestere cu 2,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Evolutia este determinata in continuare de o crestere a vanzarilor de echipamente, inregistrata in contextul mutarii in mediul…

- În perioada ianuarie - februarie 2021 contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 1,62 miliarde de euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie - februarie 2020, arata datele transmise marți de Banca Centrala. În structura acestuia, balanta bunurilor…

- Rata de promovare inregistrata de elevii claselor terminale care au participat la simularea probele examenului de Bacalaureat in luna martie 2021, in județul Alba, este de 45,4%, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba. Au fost 56 de note de 10, majoritatea la proba la alegere. Comparativ,…

- “In anul 2020, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 4,6% fata de valoarea inregistrata in anul anterior. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- Numarul noptilor petrecute de turistii straini in structurile de primire turistica a scazut in toate tarile membre UE in 2020 comparativ cu 2019 , insa cele mai afectate de scaderea turismului sunt Cipru și Romania. Daca la nivelul statelor membre a fost inregistrat un declin de 68% in 2020 fața de…