Stiri pe aceeasi tema

- INS a revizuit la 11,9% datele privind contractia PIB in trimestrul II din acest an, de la estimarea inițiala de 12,3% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier în trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii (2) publicate vineri de INS, noteaza Agerpres.…

- Statul roman, prin autoritațile centrale și locale, s-a imprumutat masiv in primele opt luni ale anului, astfel ca soldul creditului guvernamental a ajuns la 136 miliarde lei, cu aproape 30% mai mare decat in august 2019. In termeni reali, majorarea a fost doar de 26,4%. Comparativ, soldul creditului…

- "Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2020 a fost de 238,5 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 12,3% fata de trimestrul I 2020 si cu 10,5% fata de trimestrul II 2019", arata datele INS. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au crescut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au scazut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- "Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna iulie 2020 cu 0,4% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 383,66 miliarde lei si cu 13,6% (10,5% in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut", arata BNR. Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,1% in…

- Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 3,6% (0,8% in termeni reali), pe seama avansului cu 6,1% al componentei in lei (3,2% in termeni reali) si a scaderii cu 1,3% a componentei in valuta exprimata in lei (scaderea a fost de 3,3% daca indicatorul…