”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I31.X.2021, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 19,9%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+23,3%), industria bunurilor intermediare (+22,2%), industria bunurilor de uz curent si in industria bunurilor de capital (+18,4%), fiecare”, arata datele INS. Octombrie 2022 comparativ cu septembrie 2022 Comenzile noi din industria prelucratoare, in luna octombrie 2022, comparativ cu luna precedenta, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 2,4%,…