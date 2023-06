INS: Comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut în primele patru luni, în termeni nominali, cu 5,1% ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in perioada 1.I-30.IV.2023, comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2022, cu 5,1%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+13,7%) si in industria bunurilor de capital (+10,5%)”, arata datele INS. Scaderi au inregistrat industria bunurilor de folosinta indelungata (-4,9%) si industria bunurilor intermediare (- 3,6%). Aprilie 2023 comparativ cu martie 2023 Comenzile noi din industria prelucratoare au scazut in termeni nominali in luna aprilie 2023, comparativ cu luna precedenta, pe ansamblu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

