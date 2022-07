Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.V.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.V.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 27,3%, datorita cresterii industriei extractive (+141,1%) si industriei prelucratoare (+24,2%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-31.V.2022, comparativ cu perioada 1.I31.V.2021, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 21,6%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor intermediare (+31,8%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+30,9%), industria…

- Biroul Național de Statistica relateaza ca in luna mai 2022, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de aprilie curent cu 1,6%, fața de mai 2021 – cu 26,4% și fața de decembrie 2021 – cu 14,6%. Totodata, in luna mai 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 prețurile producatorului s-au…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali cu 20% in primele patru luni ale anului 2022, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Cifra de afaceri din industrie in perioada 1.I-30.IV.2022 comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2021 a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 24,8%, datorita cresterii industriei extractive (+143,9%) si industriei prelucratoare (+21,6%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Veniturile totale medii lunare au fost in anul 2021, in termeni nominali, 5.683 lei pe gospodarie si de 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de anul 2020, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Veniturile totale medii…

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.III.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.III.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,6%, datorita cresterii industriei extractive (+150%) si industriei prelucratoare (+23,1%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut cu 22,5%, in primele trei luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).