Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATELE DUPA MEDIE http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultMedie.aspx?jud=3 REZULTATELE DUPA ALFABET http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultAlfa.aspx?jud=3 REZULTATELE PE ȘCOLI http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultUnitati.aspx?jud=3 Rezultatele…

- REZULTATE BACALAUREAT Alba 2018 EDU.RO. Emotii mari pentru elevii care au sustinut probele scrise ale sesiunii de vara a BACALAUREAT 2018. Afisarea primelor rezultate la BAC 2018 sesiunea iunie-iulie va avea loc in 4 iulie, pana la ora 12,00, iar elevii nemultumiti de note pot depune contestatii…

- REZULTATE BACALAUREAT Ialomita 2018 EDU.RO. In momentul publicarii rezultatelor examenului de Bacalaureat 2018 din judetul Ialomita, notele se vor putea vizualiza AICI. Media minima de promovare, pentru fiecare disciplina in parte, este 5, iar media finala, a notelor la toate disciplinele,…

- Proiectul de lege privind Autonomia Tinutului Secuiesc va intra in dezbaterea Senatului astazi.Acesta a fost respins in luna aprilie in Camera Deputatilor, neprimind sustinere nici din partea UDMR. Proiectul de lege prevede ca judetele Covasna si Harghita sa aiba personalitate juridica in…

- O editura privata a semnat un contract cu MEN, cu multe suspiciuni, pentru materiale didactice omologate. Ministerul Educației Naționale (MEN) a omologat 165 de titluri care pot fi folosite de profesori și invațatori la clasa, contra cost, iar cele mai multe aparțin editurii private Eurodidactica. Este…

- Citeste si: "Cine vine la conferinta „Romania 100 de ani de business“ de la Brasov „Romania 100 de ani de business“: Cei mai puternici antreprenori din Prahova au creat peste 6.000 de locuri de munca Ziarul Financiar organizeaza astazi la Brasov prima conferinta din seria de evenimente „Romania…

- Compartimentul Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Copii Brasov, complet modernizat in ultimele sase luni printr-o investitie de peste 476.000 de lei a Consiliului Judetean (CJ), a fost inaugurat miercuri de reprezentanti ai unitatii medicale si…