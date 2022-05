Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-28.II.2022, comparativ cu perioada 1.I-28.II.2021, a inregistrat o crestere, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 29,3%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-28.II.2022, comparativ cu perioada 1.I28.II.2021, au crescut pe ansamblu cu 19,7%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor intermediare (+38,2%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+37,4%), industria bunurilor de…

- Cifra de afaceri din industrie, in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna precedenta, a scazut, pe total, cu 0,7%, ca urmare a scaderii inregistrate in industria prelucratoare (-1,4%). Industria extractiva a crescut cu 12,1%. Pe marile grupe industriale, scaderi au inregistrat: industria bunurilor de…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna precedenta, au crescut, pe ansamblu, cu 4,8%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor intermediare (+13,4%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+12,8%) si in industria bunurilor de uz curent…

- ”In perioada 1.I – 31.XII.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din s erviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut, pe ansamblu, cu 1 7 , 3 %, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile…

- Conform statisticii oficiale, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021, comparativ cu acelasi interval din 2020, au fost inregistrate majorari ale afacerilor in industria extractiva (+33,9%) si in industria prelucratoare (+19,4%).Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri s-au consemnat…

- “Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 0 , au crescut pe ansamblu cu 1 8 , 6 %, datorita cresterilor inregistrate in indu stria bunurilor intermediare (+3 4 , 9 %) , industria bunuri lor de folosinta indelungata (+2 3…