- In primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 11,6%, anunța INS.In luna august 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa),…

- "In luna iulie 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 11%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedenta scazut cu 5,9%. In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut in primul semestru al acestui an fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta cu 38,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 36,4%, potrivit datelor publicate…

- "In luna iunie 2020, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut fata de luna precedenta cu 20,1%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a scazut cu 10,2%. In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie…

- Comenzile noi din industria prelucratoare s-au diminuat cu 14,1%, in primul semestru al anului, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). In perioada 1 ianuarie - 30 iunie, au fost semnalate scaderi in industria bunurilor…

- ”In luna mai 2020, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, in termeni nominali, a scazut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 0,4% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,7%. Fata de luna corespunzatoare…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, in termeni nominali, a crescut in primele cinci luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,9%, respectiv…