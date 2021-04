Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile noi inregistrate in industria prelucratoare in anul 2020 au scazut cu 4,5% comparativ cu anul anterior, arata datele publicate, vineri, Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. In acest context, scaderi importante au fost consemnate in industria bunurilor de uz curent…

- Cifra de afaceri din industrie a scazut in 2020 cu 7% fata de anul anterior, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, in perioada analizata, industria extractiva a scazut cu 11,1%, iar industria prelucratoare, cu 6,9%. In plus, pe marile…

- Industria hoteliera a inregistrat in 2020 o scadere a cifrei de afaceri de aproximativ 70% fata de anul anterior, a declarat marti Simona Constantinescu, director general Ana Hotels, mentionand ca industria HoReCa este cea mai afectata, iar multe afaceri nu vor trece peste aceasta pandemie. "Din ceea…

- "Economia culturala este o parghie puternica de export si de influenta pentru Uniunea Europeana, exporturile de bunuri culturale reprezentand mai mult de 28,1 miliarde de euro in 2017", se arata in studiu. Potrivit studiului, veniturile din sector - care include TV, cinema, radio, muzica, edituri,…

- Cifra de afaceri neta a societații Domeniul Public Turda SA, unde Municipiul Turda este acționar unic, a scazut drastic in primul semestru din anul 2020, comparativ cu aceeași perioada a anului 2019. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019, a scazut, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scaderii industriei extractive (-12,1%) si industriei prelucratoare (-7,5%). Pe marile grupe industriale scaderi ale cifrei…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019 au scazut pe ansamblu cu 5,5%, ca urmare a scaderilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (-11,7%), industria bunurilor de capital (-5,8) si in industria…

- Cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a scazut cu 7,6% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de perioada similara din 2019, declinul fiind generat de industria extractiva, care s-a contractat cu 12,1%, si de industria prelucratoare (minus 7,5%), potrivit datelor publicate joi…