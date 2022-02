”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.XII.2021, comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere, pe ansamblu cu 21,7%, datorita cresterii comertului cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (+48,6%), comertului cu ridicata specializat al altor produse (+27,9%), comertului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (+21,8%), activitatilor de intermediere in comertul cu ridicata (+20,9%), comertului cu ridicata al altor masini,…