Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 mai 20 21 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 mai 20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut p e ansamblu cu 1 4 , 2 %, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din:…

- ”Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2021, comparativ cu perioada 1 ianaurie-30 aprilie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 12,6%, datorita cresterii comertului…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele patru luni fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele patru luni fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,5%,…

- “In perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021 comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 martie 2020, in termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut pe ansamblu cu 3,8%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primul trimestru fata de perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- “Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 iaanuarie – 31 martie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020, in termeni nominali, a inregistrat o cresterepe ansamblucu 5,6% datorita cresterii comertului…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primul trimestru fata de perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…