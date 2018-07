Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in mai cu 10,4%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 2,9%, serie bruta, potrivit datelor publicate vineri…

- Cifra de afaceri, reprezentand vanzarile, a crescut in industrie cu 13,5%, iar comenzile noi - reprezentand cererea de marfuri - au crescut cu 18% in primele 5 luni din 2018, fata de perioada similara din 2017, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica - INS. …

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, un indicator al afacerilor dintre firmele din sectorul de comert, a crescut in aprilie cu 12%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm crescut fata de cel din martie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS),…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 10,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia vanzarilor de autovehicule si motociclete, s-a majorat, in primele patru luni ale anului, cu 6,5%, comparativ cu intervalul similar din 2017, ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate, in special, in comertul cu produse alimentare, bauturi…

- In luna martie 2018, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 20,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 9,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Fata…

- In trimestrul I 2018 fata de trimestrul I 2017, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 13,7%, iar comenzile noi de produse industriale au fost cu 15,8% mai mari, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Cifra…

- In luna februarie 2018, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, fata de luna precedenta a crescut ca serie bruta cu 6,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 1,7%,…