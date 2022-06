Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele patru luni din acest an, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta cu 5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- In luna martie 2022, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna februarie 2022, atat ca serie bruta cu 17,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,5%, potrivit INS. – Volumul cifrei de afaceri din…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a transmis marți, 17 mai, ca traficul pe primele 4 luni din 2022 a depasit 3 milioane de pasageri, ceea ce a dus la o cifra de afaceri de 50 de milioane euro, fata de 33 milioane euro bugetat, si la un profit brut de 15,8 milioane euro, dublu fața de cel bugetat.„In…

- Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei in luna martie 2022 fața de luna februarie 2022 a crescut atat ca serie bruta cu 16,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,0%, anunța INS. In luna martie, volumul cifrei de…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele trei luni din acest an, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta cu 5,5%, cat si ca serie ajustata cu 8%, arata datele Institutului National de Statistica…

- In primele doua luni ale anului, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de perioada 1.I-28.II.2021, ca serie bruta, cu 8,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,9%, anunța INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete a crescut, in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie 28 februarie 2022, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Serviciile prestate populatiei in primele doua luni din 2022 au crescut cu 30,8%, fata de perioada similara a anului trecut, cele mai mari cresteri provenind din sectorul de hoteluri si restaurante, potrivit datelor anuntate vineri de INS.