Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile pentru protectia mediului la nivel national au insumat 15,7 miliarde lei in anul 2020, reprezentand aproximativ 1,5% din PIB, iar cele mai mari cheltuieli pentru protectia mediului, 71,6%, au fost inregistrate pe domeniul gestionarii deseurilor, arata datele publicate vineri de Institutul…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 8.292 cazuri noi la nivel national. La Constanta, 289 de persoane au fost depistate pozitiv. Pana astazi, 4 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 2.332 sunt ale unor…

- Pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 2.163 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.1.129.096 de pacienti au fost…

- Accesarile online de muzica la nivel mondial au crescut in primele opt luni ale anului cu 25,9%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui nou studiu privitor la tendintele muzicale internationale realizat de MRC Data, informeaza News.ro. Totalul accesarilor online audio on-demand,…

- In ultimele 24 de ore, astazi 27 septembrie, au fost inregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 2.559 de infectari cu coronavirus au fost atinse in București. Aproximativ jumatate din totalul raportat la nivel național doar in Capitala, a reprezentat un record…

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Executivul a aprobat joi, in cadrul Ședinței de Guvern, doua acte normative in domeniul managementului deșeurilor: Ordonanța simpla privind depozitarea deșeurilor și Ordonanța simpla privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor…

- Noi reguli și principii cu privire la gestionarea deșeurilor și a ambalajelor la nivel municipal aprobate de Guvern. Pana in 2030 doar 10% din deșeuri vor mai putea fi stocate Noi reguli și principii cu privire la gestionarea deșeurilor și a ambalajelor la nivel municipal aprobate de Guvern. Pana in…

- Pana astazi, 31 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.723 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 156 cazuri noi…