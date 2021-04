Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe decese inregistrate in februarie 2021 au avut drept cauza boli ale aparatului circulator si respirator, pe locul trei fiind tumorile, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Numarul deceselor inregistrate in luna februarie 2021…

- Numarul deceselor inregistrate in luna februarie 2021 a fost de 23.720, in crestere cu 9,3% fata de aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutului National de Statistica(INS), care mai arata ca in luna februarie 2021 s-au nascut 11.816 de copii, in scadere cu 2,5% fata…

- “Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in special in cazul deceselor, care din luna iunie 2020, au inregistrat un trend crescator fata de lunile corespunzatoare din anul precedent si in cazul casatoriilor care, incepand cu luna martie 2020, au inregistrat scaderi ale…

- In luna decembrie 2020 numarul nasterilor inregistrate a crescut atat fața de luna decembrie 2019 cat si fata de luna precedenta (noiembrie 2020), arata datele Institutului Național de Statistica transmise miercuri. In total, anul trecut au venit pe lume cu 40.000 de nou nascuți decat in anul de dinaintea…

- Sporul natural negativ a crescut de aproape trei ori in luna noiembrie 2020 fata de cel din luna noiembrie 2019, cu un minus de 21.015 persoane, fata de un minus de 7.374 persoane in luna noiembrie 2019, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat ieri si preluat…

- Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2020 a fost de 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei), cu 7.278 decese (3.923 barbati si 3.355 femei) mai multe decat in luna octombrie 2020 si cu 14.287 mai mare fata de luna noiembrie 2019. Peste doua treimi din totalul numarului de decese s-a inregistrat…