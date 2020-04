Stiri pe aceeasi tema

- Angajații romani s-au scumpit masiv anul trecut. In ce domenii patronii scot mai mulți bani din buzunar pentru a-și plati salariații Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul IV 2019 o crestere de 12,03% comparativ cu acelasi trimestru…

- ​Institutul Național de Statistica (INS) a transmis miercuri datele cu privire la evoluția locurilor de munca vacante din ultimul trimestrul din anul trecut și pe întreg anul 2019, rata medie anuala a acestora coborând la cel mai redus nivel din 2014. În ultimele 3 luni din 2019, numarul…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru din 2019 cu 8.000 fata de trimestrul anterior, pana la 47.100, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Numarul mediu anual de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in ultimul trimestru din 2019 cu 8.000 fata de trimestrul anterior, pana la 47.100, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- ​În luna decembrie 2019, rata somajului a fost de 3,9%, cu 0,1 puncte procentuale mai mica fața de cea înregistrata în luna precedenta (3,9% fata de 4,0%), transmite joi Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 9,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior ajungand la 4.872 lei/luna. Totodata au crescut și cheltuielile, cu 8%, ajungand la 4,202lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National…

- Turistii romani prefera calatoriile de scurta durata, de mai putin de patru innoptari, si cazarea la rude sau prieteni, cele mai multe calatorii pentru vacante efectuate in primele noua luni din 2019 avand ca durata 1-3 innoptari, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Managerii din Romania preconizeaza, pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020, o crestere moderata a preturilor in industria prelucratoare si constructii, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, arata datele transmise marti de Institutul…