Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potriivit…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,283 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 68,4% (927.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.

- Cele mai multe calatorii efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie de rezidentii din Romania au fost pentru vacante, predominand cele cu durata de 1-3 innoptari, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres. Numarul calatoriilor turistice efectuate…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 2,69 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 18,6% (421.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, 2,118 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 22,9% (394.800 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…

- Importurile de gaze naturale utilizabile s-au majorat, in primele opt luni din 2021 cu 56%, pana la 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Pentru intreg anul, estimarile se ridica la 2,32 milioane tep, in creștere cu 38%…