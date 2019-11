In luna septembrie 2019 s-a inregistrat nasterea a 17.707 copii, cu 701 mai putini copii decat in luna august 2019. In acelasi timp, numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 880 in luna septembrie 2019 fata de aceeasi luna din 2018. Dar per total, pentru primele 9 luni ale anului, numarul nasterilor este cel mai mic din ultimii 6 ani pentru care exista date lunare defalcate in baza de date a INS.