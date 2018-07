INS: Cate unitati medicale, medici si asistenti medicali erau inregistrati in Romania in 2017 comparativ cu 2016

Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, sistemul de sanatate avea 57.300 de medici, aceasta insemnand ca unui medic i-au revenit in medie 345 de locuitori.Anul trecut, din numarul total de medici, 15.700 erau medici dentisti, in scadere cu aproximativ 800 fata de anul 2016. De asemenea, 17.800 erau farmacisti, in crestere…

- Sistemul de sanatate a inregistrat anul trecut un numar de 58.600 de medici, in crestere usoara fata de anul precedent, ceea ce inseamna ca unui medic i-au revenit in medie 335 de locuitori, releva datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, activitatea din sistemul …

- O tara intreaga se ”cauta” pe Google atunci cand se imbolnaveste in loc sa mearga la doctor, pe paginile de Facebook ale grupurilor de mamici e plin de "sfaturi"care mai de care mai exotice, iar acesta este un obicei foarte periculos fiindca oamenii simpli se erijeaza in medici…

- Procurorii DIICOT Mures au efectuat miercuri, 9 mai, 68 de perchezitii domiciliare in toate judetele Romaniei, intr-un dosar de fals intelectual, uz de fals, inselaciune, constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda informatica. Potrivit anchetatorilor, incepand cu anul…

- Medici sau asistenți medicali, care lucreaza in spitale de același rang, avand același numar de ore lucrate lunar, aceeași specialitate și vechime, sunt platiți diferit in funcție de instituția careia i se subordoneaza spitalul la care lucreaza, a scris, marți, dr. Grigorescu Dan, pe Facebook. Sunt…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in primul trimestru cu 19,31%, comparativ cu perioada similara din 2017, la 2.305, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme şi…

- Datele INS arata ca activitatea din sistemul sanitar (public si privat) se desfasoara in peste 60 mii unitati sanitare (49 mii - mediul urban si 11 mii - mediul rural). Pe principalele categorii de unitati, reteaua sanitara a dispus in anul 2016 de aproximativ: 570 spitale, 800 de centre de diagnostic…