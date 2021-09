INS: Câştigul salarial mediu nominal net a crescut uşor în iulie, la 3.545 lei, faţă de luna precedentă “In luna iu l ie 20 2 1 , castigul salarial mediu nominal brut a fost 5 .7 80 lei, cu doar 1 l eu mai m are decat in luna i unie 20 2 1 . Castigul salarial mediu nominal net a fost 3 .5 4 5 lei, in usoara crestere fata de luna precedenta , cu 4 lei ( + 0 , 1 %). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s – au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclu siv activitati de servicii informatice, ( 8 .709 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante ( 1 .9 14 l ei). Comparativ cu luna iu l ie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

