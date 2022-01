INS: Câştigul salarial mediu nominal net a crescut în luna noiembrie cu 101 lei (+2,8%) faţă de octombrie, la 3.645 lei ”In luna noiembrie 20 2 1 , castigul salarial mediu nominal brut a fost 5 .944 lei, cu 171 l ei ( + 3 %) mai m are decat in lun a octombrie 20 2 1 . Castigul salarial mediu nominal net a fost 3 .64 5 lei, in crestere fata de luna precedenta , cu 101 lei ( + 2 , 8 %). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s – au inregistrat in activitati de servicii in tehnol ogia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) ( 9.055 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante ( 1 .875 l ei)”, arata datele INS. Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, castigul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca salariul mediu pe economie a crescut in noiembrie 2021, inflația , de 7,8% in aceeași luna, a determinat ca puterea de cumparare sa scada pentru salariații din peste jumatate din sectoarele economice.In luna noiembrie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.944 de lei, cu 171…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.944 lei, in noiembrie 2021, cu 171 lei 3 mai mare decat in octombrie 2021, iar castigul salarial mediu nominal net s a situat la 3.645 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 101 lei 2,8 , a anuntat joi Institutul National de Statistica.INS mentioneaza…

- Vești bune pentru o parte din angajați. Salariul mediu net a ajuns la 3.544 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 27 lei (+0,8%), potrivit Institutului National de Statistica. Oficial mulți romani incaseaza mai mult Cei care caștiga cel mai bine sunt angajații din IT, aici salariu mediu net este…

- Caștigul salarial mediu nominal net a ajuns, in luna octombrie, la 3.544 de lei, in creștere cu 27 de lei fața de luna precedenta, informeaza Institutul National de Statistica. Cele mai mari salarii le au angajații din IT, unde salariul mediu este de 8.596 de lei. La polul opus se afla angajații care…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.773 lei, in octombrie 2021, cu 41 lei (+0,7%) mai mare decat in septembrie 2021, iar castigul salarial mediu nominal net s-a situat la 3.544 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 27 lei (+0,8%), a anuntat luni Institutul National de Statistica. Potrivit…

- ”In luna octombrie 20 2 1 , castigul salarial mediu nominal brut a fost 5 .7 73 lei, cu 4 1 l ei ( +0 , 7 %) mai m are decat in luna septembrie 20 2 1 . Castigul salarial mediu nominal net a fost 3 .5 44 lei, in crestere fata de luna precedenta , cu 27 lei ( +0 , 8 %). Valorile cele mai mari ale castigului…

- Salariile muncitorilor romani s-au majorat, in medie, cu 30 de lei. Inflația, la un maxim istoric in ultimii 13 ani Salariile muncitorilor romani s-au majorat, in medie, cu 30 de lei. Inflația, la un maxim istoric in ultimii 13 ani Caștigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.732 de lei, in luna…

- In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, cu 44 lei (+0,8%) mai mare decat in luna august, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.517 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 30 lei (+0,9%), anunța INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…